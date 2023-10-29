Более 2 млн россиян получат прибавку к зарплате в ноябре

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В ноябре сотрудники бюджетных учреждений и гражданские госслужащие получат зарплату, проиндексированную на 5,5%. В целом прибавка затронет свыше 2 млн человек, сообщает «Российская газета» со ссылкой на профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова.

Он подчеркнул, что при текущем росте цен важно сохранить покупательную способность населения. Помимо этого, индексация зарплат указанных категорий россиян повлияет на рост доходов в коммерческом секторе.

«Доходы бюджетников помогают сохранять рабочие места и тем, кто производит товары и услуги», — объяснил специалист.

Сафронов уточнил, что повышение также затронет госслужащих, которые работают в качестве обслуживающих специалистов, работников государственных бюджетных учреждений культуры, науки, здравоохранения и образования.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина зарплаты госслужащих с 1 октября вырастут в 1,055 раза.

Помимо указанных категорий, проиндексируют зарплаты сотрудников, работающих в системе Министерства обороны. Для них выплаты увеличатся в пределах 10–20%.