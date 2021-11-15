Более 2,2 тыс. человек приняли участие в фестивале «Наше время – Безнен заман»

На сцене КРК «Пирамида» отгремел Гала-концерт IX Ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Церемонию традиционно посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня участники фестивали демонстрируют такой уровень подготовки, что им могут позавидовать профессиональные артисты. Этого проекта не случилось бы без поддержки руководителей предприятий, а также глав муниципалитетов, за что хочется им выразить слова благодарности. Сказать отдельное спасибо хочется Дмитрию Туманову (генеральный продюсер фестиваля — прим. Т-и) и его команде, благодаря работе которой мы видим позитивные результаты», — отметил руководитель РТ.

Слесари, электрики, врачи, учителя и представители других профессий, трудящиеся на татарстанских предприятиях и организациях, в рамках проекта примерили на себя роли артистов сцены. Они продемонстрировали свои способности в номинациях «Визитка-презентация», «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы».

В этот вечер на суд публики были предложены зажигательные номера, красочные танцы и трогающие сердца песни, которые сменяли друг друга, вовлекая зрителей в особый мир — неповторимую атмосферу бьющей ключом жизни масштабного фестивального движения «Наше время — Безнен заман».

К примеру, хореографический коллектив Казанского электротехнического завода закружил в разнообразных танцах народов Поволжья, а творческий коллектив ГБУ «Безопасность дорожного движения» представил «Масленицу во дворе». Народное гулянье сопровождалось настоящим цирковым представлением.

Участниками фестиваля стали 127 предприятий и организаций из 45 муниципальных образований Республики Татарстан, более 2 250 человек. И с каждым годом их число становится только больше.

«Неспроста говорят: талантливый человек талантлив во всем. И сегодняшний праздник — яркое тому подтверждение», — заявил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Обладателем Гран-при этого года стала команда ППО АО «Аммоний». Она получила переходящий Кубок Президента Татарстана, подарки от спонсоров фестиваля и денежный сертификат на сумму 500 тыс. рублей.

Творческий потенциал и уровень номеров, который из года в год демонстрируют участники фестиваля «Наше время — Безнен заман», растет, потому еще в прошлом году членами жюри и оргкомитетом проекта был учрежден новый приз — кубок «Герои нашего времени».

В этом году почетную награду вручили команде ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Помимо кубка, команде-победителю вручили диплом, а также денежную премию от Правительства Татарстана в размере 300 тыс. рублей.

Номера оценивало компетентное жюри в лице председателя — заслуженной артистки РФ, народной артистки РТ, солистки Госоркестра народных инструментов РТ Резеды Галимовой; сопредседателя жюри — лауреата премии Правительства РФ в области культуры, генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова; заслуженного работника культуры РТ, художественного руководителя студии театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой и других.

В рамках проекта они провели серию мастер-классов и круглые столы для участников фестиваля «Наше время — Безнен заман».

Фестивальное движение проходит в республике при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году культурное событие посвящено Году родных языков и народного единства.