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Более 2 000 татарстанцев оформили Детскую карту жителя от Ак Барс Банка
С 1 августа 2023 года более 2 000 татарстанцев оформили Детскую карту жителя Татарстана от Ак Барс Банка. Карта бесплатная и оформляется родителем дополнительно к Карте жителя Республики Татарстан в мобильном приложении Ак Барс Онлайн или в любом отделении банка. Она предназначена для детей от 6 до 18 лет.
К карте привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. По Детской карте жителя можно установить лимиты на расходные операции и ограничения на операции в интернете, просматривать остаток и историю операций в личном кабинете.
Напомним, до 30 ноября 2023 года по карте проходит акция «Веселые выходные». По ней клиенты могут вернуть до 2 000 рублей за покупки в категориях «Одежда для детей», «Магазины игрушек», «Товары для художников и прочих видов творчества», «Боулинг», «Парки развлечений, цирки», «Аквариумы, дельфинарии, океанариумы, зоопарки», «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы» и «Прочие специализированные продовольственные магазины».
Также при оплате смартфоном с привязанной Детской картой жителя юный татарстанец получит скидку 10 ₽ от НСПК «Мир».
Заказать карту и подробнее ознакомиться с условиями акций можно по ссылке.
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