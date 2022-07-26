Более 199 млн рублей выделено на санаторно-курортный отдых детей-инвалидов из Татарстана

Многие родители с детьми-инвалидами рассчитывают на путевки, которые можно получить в региональном отделении Фонда социального страхования. О том, как их можно получить, об очередности детей в санаториях и объеме финансирования на пресс-конференции в общественной приемной рассказал начальник отдела по обеспечению курортно-санаторного лечения льготной категории граждан регионального отделения Фонда социального страхования Марат Нигматзянов.

«На начало 2022 года в очереди стояло около 41 тыс. человек по льготной категории, из них 3700 человек — дети-инвалиды. Для обеспечения путевками льготной категории граждан из федерального бюджета Республике Татарстан было выделено 199 млн 800 тыс. рублей», — сказал спикер.

На 26 июля региональным отделением заключено 35 государственных контрактов на закупку 7440 путевок на сумму свыше 194 млн рублей, в том числе приобретено 1700 путевок для детей-инвалидов. На остаток средств — более 5 млн рублей — планируется закупить 200 путевок для граждан пожилого возраста.

По выданным на 26 июля путевкам оздоровление уже получили 4700 граждан льготных категорий, из них 667 человек — это дети-инвалиды, 1034 человека — это сопровождающие детей-инвалидов граждане. Помимо путевок в местные санатории, 1734 путевки были куплены в санатории, расположенные в других регионах. Например, в Кабардино-Балкарию закуплены 734 путевки.

Что касается очередности, то на сегодняшний день в очереди на санаторно-курортное лечение стоят 3700 детей-инвалидов. Очередность составляет 3–3,5 года, причем она контролируется как проверяющими органами, так и самим заявителем.

Модератор обсуждения — депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова назвала недопустимым такой длинный период ожидания. «За детей надо бороться. Потому что если ребенок 3,5 года стоит в очереди, то он очень много теряет. Чем младше ребенок, чем больше ему оказано квалифицированной помощи в раннем возрасте, тем больше у него появляется шансов на улучшение состояния здоровья», — подчеркнула она.