Более 190 челнинских семей выбрали денежную компенсацию вместо земли
На отчетной сессии Горсовета мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что 191 многодетная семья города предпочла получить денежную компенсацию вместо предоставления земельного участка. В заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Всего в список многодетных семей, имеющих право на земельный участок, включены 9539 семей. Более 4,3 тыс. уже получили участки, еще 4990 семей остаются в очереди.
«Семьи рождаются, растут дети. Особое внимание мы уделяем вопросу выделения земельных участков для многодетных семей. Сегодня 4365 семей уже обеспечены участками, 191 семья выбрала денежную компенсацию», – отметил мэр.
Он также подчеркнул, что ведется конструктивная работа с руководителями девяти муниципальных районов по формированию земельных участков для многодетных семей. «Хочу выразить благодарность, уважаемый Рустам Нургалиевич, за совместную работу и поддержку. Работа будет продолжена», – добавил Наиль Магдеев.
Напомним, с 2 ноября 2025 года многодетные семьи Казани и Набережных Челнов получили новую возможность – вместо земельного участка они могут получить денежную выплату в 200 тыс. рублей. Эта мера поддержки дает семьям право выбора и позволяет оперативно решать насущные бытовые вопросы.
Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».