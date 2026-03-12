news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 марта 2026 14:21

Более 180 семей из Татарстана участвуют в проекте «Точка трезвости»

Читайте нас в
Телеграм

В проекте «Точка трезвости» участвуют 183 семьи, в которых воспитываются 377 несовершеннолетних детей. Это уже третий этап проекта, который реализуется в 42 муниципальных образованиях Татарстана. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на заседании президиума Госсовета РТ.

«Один из сложнейших в реализации проектов – это "Точка трезвости". Мы инициировали его в 2015 году. На всех уровнях он отмечен как проект, который дает результаты», – сказала вице-премьер.

Проект «Точка трезвости» направлен на лечение родителей от алкогольной зависимости и профилактику социального сиротства.

«Основной причиной социального сиротства, как правило, является алкоголизм или употребление наркотических веществ родителями или родителем. Соответственно, мы решаем адресную задачу, связанную с возвращением в семью детей и возвращением их родителей к адекватному состоянию», – подчеркнула Фазлеева.

#точка трезвости
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
Более 20 тонн электроники отправили на переработку в Татарстане с начала года

Более 20 тонн электроники отправили на переработку в Татарстане с начала года

12 марта 2026
Новости партнеров