Более 180 семей из Татарстана участвуют в проекте «Точка трезвости»

В проекте «Точка трезвости» участвуют 183 семьи, в которых воспитываются 377 несовершеннолетних детей. Это уже третий этап проекта, который реализуется в 42 муниципальных образованиях Татарстана. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на заседании президиума Госсовета РТ.

«Один из сложнейших в реализации проектов – это "Точка трезвости". Мы инициировали его в 2015 году. На всех уровнях он отмечен как проект, который дает результаты», – сказала вице-премьер.

Проект «Точка трезвости» направлен на лечение родителей от алкогольной зависимости и профилактику социального сиротства.

«Основной причиной социального сиротства, как правило, является алкоголизм или употребление наркотических веществ родителями или родителем. Соответственно, мы решаем адресную задачу, связанную с возвращением в семью детей и возвращением их родителей к адекватному состоянию», – подчеркнула Фазлеева.