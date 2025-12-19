Более 18 тыс. семей в Татарстане получили сертификат на маткапитал в 2025 году

Фото: © «Татар-информ»

С начала 2025 года в Татарстане сертификаты на материнский капитал получили 18,3 тыс. семей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

По данным регионального отделения Социального фонда России, наибольшая часть средств была направлена на улучшение жилищных условий. Около 5 тыс. семей использовали материнский капитал для покупки жилья без привлечения кредитов, еще 24 тыс. сертификатов были направлены на погашение банковских кредитов и займов.

На оплату образования детей средства маткапитала использовали 14 тыс. семей. Кроме того, 1,2 тыс. семей получили остаток средств в размере до 10 тыс. рублей.

В 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля. При рождении второго ребенка предусмотрена доплата в размере 221 895,14 рубля. В случае, если право на маткапитал ранее не оформлялось, семья может получить единовременную выплату в размере 912 162,09 рубля.

Программа материнского капитала действует до 2030 года в рамках национального проекта «Семья», направленного на поддержку и повышение благосостояния российских семей.