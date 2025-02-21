Более 18 тыс. пассажиров оплатили проезд в казанском метро по биометрии

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Более 18,8 тыс. пассажиров казанского метро воспользовались новым сервисом для оплаты проезда по биометрии, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

«Оплата по биометрии — это еще один доступный безналичный способ оплаты проезда, который позволяет людям экономить свой самый ценный ресурс — время. При этом пассажир всегда сможет выбрать наиболее комфортный для себя вариант обслуживания», — говорится в сообщении.

В «Метроэлектротрансе» также напомнили об удобствах такого способа оплаты. Так, для приобретения билета пассажирам не понадобятся карты, телефон или наличные. Кроме того, пассажиры смогут получить кешбэк в размере 15 рублей с каждой поездки до конца 2025 года.

Чтобы оплатить поездку «взглядом», необходимо пройти регистрацию в Единой биометрической системе. К примеру, такая возможность предусмотрена в приложении «Госуслуги Биометрия». На вопросы пассажиров готовы ответить по телефону: 8 953 402 28 80.