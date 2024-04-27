Более 18 тыс. человек, 317 площадок: в Татарстане подвели итоги «Диктанта Победы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

26 апреля «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». В Татарстане к инициативе присоединились более 18 тыс. человек, сообщается на сайте территориального регионального отделения партии.

«С каждым годом в Татарстане количество площадок и участников акции растет. В этот раз „Диктант Победы“ писали более 18 тысяч человек на 317 площадках», — рассказала заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», председатель Комиссии Госсовета РТ по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова.

По ее словам, большая часть площадок была организована на базе образовательных учреждений. Кроме того, тестирование проводилось в библиотеках, предприятиях и международном аэропорту «Казань».

«К сожалению, в 90-е годы из всех российских законов слово „патриотизм“ было вымарано черными чернилами. И мы долгие годы жили, словно стесняясь того, что мы любим свою страну. Сегодня мы вернулись к истинным ценностям, а понятия, слова „патриотизм“, „патриотическое воспитание“ вернулись в федеральные законы <...> „Диктант Победы“ имеет особую значимость сегодня, когда совершаются попытки переписать прошлое и снизить роль Красной армии в разгроме нацизма. Россия борется с ложью и жалкими подделками. И путь к нашей победе только один — через глубокое знание истории», — подчеркнула Ратникова.

В целом акция прошла более чем на 28 тысячах площадок в 61 стране мира, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в видеоприветствии участникам акции подчеркнул, что «Диктант Победы» пишут по велению сердца и с безмерной благодарностью героям Великой Отечественной войны.

«Диктант проходит во всех российских регионах и в десятках зарубежных государств — везде, где жива память о великом подвиге нашего народа в самой тяжелой и кровопролитной войне 20 века. Каждый из сотен тысяч участников „Диктанта Победы“ в едином строю со своими близкими, старшим поколением наших семей, с теми, кто шел за Родину в бой и трудился в тылу. Не жалел ничего, даже собственной жизни, ради нашего свободного и мирного будущего. Для нас они бессмертны», — сказал он.

Координатор партпроекта «Историческая память», председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал «Диктант Победы» самой массовой и масштабной акцией на знание истории Великой Отечественной войны. «Участие в диктанте — не только проверка своих знаний военной истории Отечества, это выражение уважения и глубокой благодарности уходящему поколению фронтовиков», — считает он.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратил внимание, что «Диктант Победы» стал частью культуры празднования Дня Победы и стоит наряду с «Георгиевской лентой» и «Бессмертным полком». «Главная задача — сохранить связь поколений, защитить правду о Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.

«Уверен, то внимание, которое уделяется сегодня историческому просвещению, историческому образованию, даст свой результат. Главное — помнить об истории нашей великой страны», — добавил министр просвещения Сергей Кравцов.