Более 17,5 тысячи заявок подали на дополнительный поток программы «Время героев»

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Более 17,5 тысяч человек подали заявки на отбор на дополнительный поток президентской программы «Время героев».

Как сообщает РИА Новости, до завершения регистрации участников дополнительного набора осталось десять дней.

Регистрация на дополнительный поток обучения завершится 25 января.

В начале декабря прошлого года количество заявок на участие в программе превысило десять тысяч человек.

На данный момент на новые должности назначены 18 участников первого потока программы. Так, Артем Жога был назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, должность главы Тамбовской области занял Евгений Первышов, руководителем «Движения первых» стал Артур Орлов. Руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.