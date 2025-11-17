Более 17,5 тыс. волонтеров культуры насчитывается в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На начало ноября в Республике Татарстан насчитывается более 17,5 тыс. волонтеров культуры. Согласно данным платформы добрых дел «Добро.рф», в республике зарегистрировано 1 274 организатора по направлению «Культура и искусство», сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

За третий квартал волонтеры культуры выполнили свыше 3,2 тыс. добрых дел, затратив на добровольческую деятельность 2,8 млн волонтерских часов, а также реализовали 435 проектов.

На платформе «Добро.Университет» слушателями онлайн-курсов, вебинаров и программ повышения квалификации стали 8,7 тыс. волонтеров культуры из Татарстана.

Добровольческая деятельность входит в одно из направлений национального проекта «Молодежь и дети», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина.

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин отметил, что поддержка волонтерского движения в сфере культуры является для ведомства одним из актуальных приоритетов.

По его словам, министерство активно участвует в организации форумов для волонтеров культуры, оказывает поддержку участникам премии «Добрый Татарстан», представляющим культурное добровольчество в номинации «Волонтер года в сфере культуры».

Он также подчеркнул, что ежегодно среди публично сформированных целей министерства определяется задача, связанная с поддержкой волонтерской деятельности и реализацией социально-творческих проектов.

Основными задачами программы «Волонтеры культуры» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» являются формирование сообщества добровольцев, участвующих в культурных инициативах, обеспечение методологической, информационной и ресурсной поддержки такой деятельности, включая сохранение культурного наследия народов России, а также популяризация культурного волонтерства через проведение форумов и практических сессий.

В ежегодном послании Государственному Совету Татарстана Раис республики Рустам Минниханов подчеркнул, что бескорыстная помощь и служение людям приобрели особую значимость. Он сообщил, что в этой связи принято решение учредить почетный знак «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан», а также премию раиса республики «Добрый Татарстан».

Платформа «Добро.рф» является крупнейшим каталогом информации о волонтерских организациях, добровольцах, мероприятиях, проектах и образовательных материалах из всех регионов страны. По данным ресурса, в России насчитывается 9 млн волонтеров, которые реализовали 1,1 млн добрых дел, затратив на них 188 млн волонтерских часов.