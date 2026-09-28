Более 170 ветеранов СВО соревновались в плавании на «Кубке Героев» в Татарстане

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

В Казани на базе бассейна «Акчарлак» прошел V этап Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Героев». В нем приняли участие более 170 ветеранов СВО из 32 регионов России. Заплывы прошли при поддержке Государственного Фонда «Защитники Отечества». Организаторами также выступили Министерство спорта РФ, федерация водных видов спорта России, министерство спорта РТ, компания протезирования «Реабилити», академия Андрея Арбузова.

Как рассказали в пресс-службе «Защитников Отечества», в церемонии открытия приняли участие замминистра спорта РТ Ильдар Садриев, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина, а также выдающиеся спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр Александр Красных, заслуженный мастер спорта России, чемпион и рекордсмен мира и Европы, чемпион России Андрей Арбузов, бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу Тимофей Мозгов и другие.

«Именно вы, ребята, являетесь для нас настоящими героями. Для всех жителей нашей республики и всей страны вы служите примером мужества, воли и силы духа. От имени Правительства Республики Татарстан желаю, чтобы соревнования прошли в атмосфере честной борьбы, взаимного уважения и спортивного братства. От всей души желаю вам удачи, ярких побед и новых спортивных свершений», – обратился к участникам соревнований Ильдар Садриев.

По словам Гузель Удачиной, география работы Фонда стремительно расширяется.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

«Это особенно ценно для общего дела. Спорт – самый действенный инструмент возвращения к полноценной жизни и один из наиболее эффективных методов реабилитации. Уже второй год подряд в нашей республике проходит «Спортивный Кубок Раиса РТ», и именно Кубок Героев по плаванию 2025 года стал первым импульсом для проведения этих турниров. Благодарим вас за такую инициативу и за то, что вовлекаете наших защитников в спорт – это меняет жизни людей», – поблагодарила организаторов соревнований Гузель Удачина.

Приглашенные олимпийские чемпионы – не просто зрители, а участники благотворительного заплыва с защитниками Отечества. Так, ветеран СВО из Татарстана Дмитрий Голубцов выступил совместно с серебряным призером Олимпийских игр по спортивной гимнастике Иваном Стретовичем. Несмотря на тяжелые ранения, боец вернулся к активной жизни и стал мастером спорта в пулевой стрельбе.

«Быть в паре с чемпионом такого уровня – великая честь. Наш результат, возможно, не стал лучшим, но для меня это не главное. Я доказал себе и всему миру: наши солдаты – сильнейшие, и мы не сдаемся», – считает ветеран.

После благотворительного заплыва начались соревнования. Атлеты были разделены на 4 категории: «абсолют», «частичный ПОДА», «полный ПОДА» и «лица с поражением зрения». Длина заплыва – 50 метров. Татарстанская команда состояла из 28 ветеранов СВО, которые достойно проплыли всю дистанцию.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

«Для меня важно, чтобы ветераны СВО почувствовали дух соревнований – то самое приятное ощущение, когда вы объединяетесь и движетесь к единой цели. Мы все знаем: спорт делает нас сильнее, и вы доказали, что совершенству нет предела. Вы защищали честь нашей страны, и сейчас вы показываете, что сломить вас невозможно», – обратился к участникам заслуженный мастер спорта России Андрей Арбузов.

По итогам соревнований были определены победители в каждой категории.

Абсолют:

1 место – Лапин Павел (Нижегородская область)

2 место – Овчинников Виктор (ЛНР)

3 место – Алексеев Егор (Нижегородская область)

Частичный ПОДА:

1 место – Завьялов Максим (Удмуртская Республика)

2 место – Тимофеев Николай (Рязанская область)

3 место – Герасимов Андрей (Волгоградская область)

Полный ПОДА:

1 место – Рябов Сергей (Тульская область)

2 место – Прокопенко Михаил (Тульская область)

3 место – Остроух Алексей (Рязанская область)

Лица с поражением зрения:

1 место – Королев Иван (Владимирская область)

2 место – Лейка Перес (Ярославская область)

3 место – Михеев Алексей (ХМАО-Югра)

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

«Эти соревнования не зря носят имя «Кубок Героев». Вы в очередной раз доказали: героизм не ограничивается полем боя – он проявляется и в мирной жизни, в упорстве, честности и силе духа», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Всех победителей и призеров наградили медалями и памятными подарками. Следующий этап «Кубка Героев» пройдет в октябре в Красноярске.

«Участвую второй год подряд. До пьедестала пока далеко, но как же приятно вновь ощутить тот самый азарт и уверенность в своих силах! Благодаря поддержке моего социального координатора из фонда «Защитники Отчества» я теперь регулярно занимаюсь плаванием. Каждый заплыв приносит ощутимый прогресс – я снова и снова бью собственные рекорды. Это невероятно вдохновляет, придает сил и разжигает желание тренироваться дальше»,– поделился своими эмоциями ветеран СВО Фидаиль Хасаншин.