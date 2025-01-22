Более 170 тыс. татарстанцев написали Экодиктант в поддержку нацпроекта «Экология»

Подведены итоги Всероссийского экологического диктанта — он проходил с 25 ноября по 8 декабря 2024 года в онлайн-формате на интернет-портале экодиктант.рус и на офлайн-площадках. В этом году участниками мероприятия стали 6,7 млн человек изо всех регионов России, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Диктант объединил людей абсолютно разных возрастов, разных интересов и профессий: школьников, чиновников, студентов, академиков, бизнесменов. Вопросы диктанта охватывали «12 ключевых разделов экологии». Основное внимание уделялось таким темам, как «Красная книга», «Заповедные территории» и «Экотуризм», отметили в ведомстве.

От Татарстана участие в Экодиктанте приняли 170 420 человек — на 60 тыс. больше, чем годом ранее. В школах республики было организовано 355 офлайн-площадок.

По категориям участники Экодиктанта распределились так: дети до 12 лет — 12 440 человек, подростки от 12 до 17 лет — 114 180, взрослые 18+ (не экологи) — 26 800, взрослые 18+ (экологи) — 4320, «Пишем вместе!» — 12 680.

Победителями (обладателями первого места) стали 6235 татарстанцев. Второго места удостоены 12 035 жителей региона, третьего — 8540.

Организаторами Экодиктанта в Татарстане выступили Министерство экологии и природных ресурсов РТ и Министерство образования и науки РТ.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.