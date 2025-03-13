Более 170 тыс. исполнительных документов направлено в электронном виде в РТ за 2024 год

Процесс электронного взаимодействия между аппаратами мировых судей республики и Федеральной службой судебных приставов продолжает активно развиваться. Как сообщил заместитель министра юстиции Республики Татарстан Марат Низамиев, такая форма работы становится важным инструментом для повышения эффективности правосудия.



Заместитель министра подчеркнул удобство данной системы для жителей республики, поскольку теперь исполнительные документы могут передаваться непосредственно с судебных участков мировых судей прямо в службу судебных приставов. Для этого достаточно подать заявление вместе с соответствующим ходатайством.



«За 2024 год уже было направлено свыше 177 тысяч исполнительных документов в электронном формате, что существенно превышает показатели предыдущих лет», — уточнил Марат Низамиев.



Безопасность судебных участков остается одной из приоритетных задач Министерства юстиции Татарстана. Все суды в рабочие часы находятся под охраной судебных приставов.



Во многих зданиях установлены пропускные пункты, подключенные к электронным базам данных. Эти базы содержат сведения о лицах, находящихся в розыске, а также о должниках по исполнительным производствам. Это позволяет быстро выявлять нарушителей.



Благодаря техническому оснащению в прошлом году удалось предотвратить 675 попыток проноса запрещённых предметов на судебные участки.