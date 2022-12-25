Более 170 самозанятых республики приняли участие в ярмарке «Я и есть Татарстан» в Казани

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ.

Более 170 самозанятых приняли участие в ярмарке «Я и есть Татарстан», которая работала три дня у стен Казанского Кремля. Для них были созданы все условия для работы в зимний период — подготовлены отапливаемые крытые торговые прилавки, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Казанцы и гости города могли приобрести на ярмарке различные новогодние подарки, изделия из дерева и кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки и многое другое.

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ.

«Сегодня в Татарстане насчитывается уже более 230 тысяч самозанятых, и это не предел, мы ежедневно фиксируем прирост граждан, которые решили начать собственное дело», — отметил первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Айрат Шамсиев.

Он побывал на закрытии ярмарки и пообщался с самозанятыми.

Масштабные ярмарки для продвижения продукции самозанятых проводят вот уже 4 год подряд и стали хорошей традицией. Их поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.