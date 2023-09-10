Более 170 человек отравились едой из «Самоката» в Петербурге

Острая кишечная инфекция выявлена у 171 петербуржца после употребления продукции «Грин Бокс», которую доставляла сервисная служба «Самокат». Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Северной столице.

«Зарегистрирован 171 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе у 2-х детей», – указано в сообщении.

По данным ведомства, у 8 заболевших обнаружена сальмонелла. Согласно результатам лабораторных исследований, бактерия была обнаружена в продукции «Грин Бокса».

В ведомстве отметили, что в стационарах города остается 99 человек, в том числе 2 ребенка.

С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности компании «Грин Бокс».