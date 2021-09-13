Более 17 тыс. татарстанцев проголосуют на думских выборах на удобном для них участке

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В Татарстане заканчивается прием заявлений в систему «Мобильный избиратель», которая дает возможность голосовать не по прописке. Сервис получил большую популярность в республике, о чем сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев

«На данный момент “Мобильным избирателем” воспользовались почти 17 тысяч татарстанцев, это говорит о востребованности сервисов для голосующих. Внушительная часть – 78% заявлений было подано через портал Госуслуг», - сказал Кондратьев.

При использовании технологии «Мобильный избиратель» на выборах депутатов Госдумы России восьмого созыва избиратели могут проголосовать на территории любого участка по всей России, но только за партию, а проголосовать за конкретного кандидата - можно только в пределах своего одномандатного округа. «Мобильный избиратель» будет работать и на дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана, но только в пределах Азинского и Студенческого избирательных округов.

Выбрать удобный избирательный участок в пределах Татарстана, можно через чат-бот ЦИК РТ в социальной сети Telegram «Мой избирательный участок», на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» или на сайте информационного сервиса ЦИК РТ.

В Татарстане с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва. В бюллетенях избирателей ждут 14 политических партий и в общей сложности 53 кандидата в 6 одномандатных округах республики.