Более 17 тыс. молодых татарстанцев обратились в центры психолого-педагогической помощи

В 2023 году за консультацией к специалистам центров психолого-педагогической помощи в Татарстане обратилось более 17 тыс. молодых людей — это на 22% больше, чем год назад.

Чаще всего обращения касались личностных проблем и вопросов, связанных с общением и взаимоотношениями, психодиагностические исследования. Всего центры психолого-педагогической помощи охватили почти 100 тыс. человек: помимо индивидуальных консультаций, проводилась работа в группах, социально-реабилитационная, методическая и информационно- просветительская деятельность.

«Работа центров — это не только индивидуальная психологическая поддержка молодежи, но и важный механизм профилактики и предупреждения суицидов, травли в подростковой и молодежной среде», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с 2022 года проводится капремонт центров психолого-педагогической помощи, в первый год обновлено 15 объектов в пяти районах, в 2023-м — 9 центров в четырех районах, а в новом году отремонтируют 6 центров в 5 городах республики.