Общество 27 февраля 2026 09:52

Более 1,7 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах ГЖД

В январе более 1,7 тыс. маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Горьковской железной дороги. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Больше всего обращений в Центр содействия мобильности РЖД поступило от гостей двух железнодорожных вокзалов Казани (более 310).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают им оформить проездные документы и сопровождают при передвижении по территории вокзала и при посадке в поезд. При необходимости гражданам предоставляют кресло-коляску или каталку и помогают с транспортировкой багажа. Все услуги оказываются бесплатно.

