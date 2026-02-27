Более 1,7 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах ГЖД

В январе более 1,7 тыс. маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах Горьковской железной дороги. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Больше всего обращений в Центр содействия мобильности РЖД поступило от гостей двух железнодорожных вокзалов Казани (более 310).

Сотрудники центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают им оформить проездные документы и сопровождают при передвижении по территории вокзала и при посадке в поезд. При необходимости гражданам предоставляют кресло-коляску или каталку и помогают с транспортировкой багажа. Все услуги оказываются бесплатно.