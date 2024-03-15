Более 1,7 млн россиян приняли участие в ДЭГ

Участие в дистанционном электронном голосовании приняли уже более 1,7 млн граждан. Об этом говорят данные платформы наблюдения за ДЭГ.

В общей сложности проголосовать в таком формате смогут 4 768 036 участников из 29 регионов.

«1 710 372 выдано бюллетеней, 1 635 080 принято бюллетеней», — отмечается на сайте в 14.19 по московскому времени.

Таким образом, выдано 36% от общего числа бюллетеней для участников ДЭГ, принято — 34%.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов,

На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).