Более 17 км тоннелей промыли в Казанском метро за две недели

За последние две недели в Казанском метрополитене промыли более 17,1 км тоннелей. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

После ухода последнего поезда и завершения пассажирского потока в метро начинаются ночные работы. В это время в тоннели спускаются сотрудники, которые обеспечивают бесперебойную и безопасную работу подземки.

За указанный период специалисты дистанции тоннельных сооружений выполнили промывку тоннелей с использованием тоннелемоечного агрегата. На участке от станции «Дубравная» до станции «Козья Слобода» по второму главному пути было очищено 9739 метров, от станции «Авиастроительная» до станции «Яшьлек» по первому главному пути – 2660 метров.

Кроме того, сотрудники вручную промыли 3800 квадратных метров путевых стен и лотков на станциях «Авиастроительная», «Аметьево», «Площадь Г. Тукая» и «Суконная Слобода». Также вручную очищен участок длиной 800 метров на перегоне «Аметьево» – «Суконная Слобода» по второму главному пути.

Параллельно ведется регулярный контроль и ремонт дверей типа «Метро». За это время на станциях отремонтировали 53 двери.

На станции «Аметьево» заменили 33 напольные плитки у входной группы. Также продолжается уборка и вывоз снега с прилегающих территорий станций.