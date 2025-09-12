Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Более 167 тыс. детей из Татарстана отдохнули в 1618 организациях всех форм отдыха во время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Так, в загородных стационарных лагерях отдохнули 77248 детей и подростков, санаторно-курортных с восстановительным лечением – 3364, палаточных – 12466, лагерях дневного пребывания – 57049, лагерях труда и отдыха – 11306. В четырех детских лагерях на Черноморском побережье (Анапа, Крым) отдыхом были охвачены 6190 человек.

На безвозмездной основе был организован отдых для 35487 человек, среди которых категории детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, с ОВЗ, одаренные дети. Путевками из бюджета были обеспечены почти 3 тыс. детей в палаточных лагерях в гражданско-патриотических сменах, свыше 11 тыс. путевок – в лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием. Также бесплатно отдохнули 7540 детей, чьи родители мобилизованы.



Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков подчеркнул, что организация оздоровительной кампании – это межведомственная работа:

«В течение летнего сезона вместе с коллегами из Роспотребнадзора, Минобра РТ, Минздрава РТ, МЧС, Росгвардии, членами межведомственной комиссии осуществляли еженедельные выезды в лагеря и вели постоянный мониторинг, чтобы обеспечить комплексный безопасный отдых детей. Кроме комфортных, достойных условий проживания особое внимание уделялось содержанию и наполнению смен. Так, программы смен включали разные направления: спортивное, творческое, образовательное, языковое, патриотическое и другие».

За время летней оздоровительной кампании были проведены два заседания межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан и 11 рабочих групп. В целях контроля за организацией отдыха и оздоровления детей проведено более 870 выездов членами республиканской и муниципальной МВК.

Во всех лагерях Республики Татарстан прошли мероприятия и смены, посвященные Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ. Так, например, смены гражданско-патриотической направленности были организованы в Республиканском центре «Патриот», в лагерях «Чайка», «Дзержинец» и другие. Кроме того, в каждом лагере прошли Дни единых действий – День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ, День республики и т. д. В рамках смен в детских оздоровительных лагерях прошли встречи с участниками специальной военной операции, с ветеранами Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделяется теме профилактики. В течение летних каникул прошли различные мастер-классы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, цифровой безопасности, профилактики противодействия терроризма и экстремизма, наркомании.

Ринат Садыков также рассказал, что в этом году 46,7 млн рублей Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым было выделено на строительство 8 лагерей-спутников в 8 муниципальных образованиях Татарстана – Бугульминском, Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском, Лаишевском, Муслюмовском, Мензелинском, Нижнекамском. Это позволило увеличить охват на 1000 человек.

В 10 муниципальных образованиях (Азнакаевском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском, Муслюмовском, Сармановском, Черемшанском, Ютазинском районах и в Казани) были организованы лагеря дневного пребывания на базе учреждений молодежной политики и культуры с общим охватом более 690 детей.

По поручению Раиса Татарстана был организован отдых для 485 детей с подшефных территорий из городов Лисичанск и Рубежное в две смены на базе Молодежного центра «Сәләт – Ак Барс» в Республике Крым. Вторая смена продолжится до 12 сентября.

Отметим, в Татарстане при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с 2019 года реализуется программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям». Благодаря этой программе за это время реконструировано и построено 43 детских оздоровительных лагеря на общую сумму 6,97 млрд рублей.

В 2025 году в программу включены 19 объектов из 14 муниципальных образований Республики Татарстан и г. Анапы на сумму 1,3 млрд рублей.

Организация летнего отдыха соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».