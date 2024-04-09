Более 1600 предпринимателей Татарстана запустили свой бизнес благодаря соцконтракту

Более 1600 жителей Татарстана в прошлом году прошли обучение в «Азбуке предпринимателя» для заключения социального контракта. Многие из них сегодня успешно реализуют свой бизнес и уже готовы к масштабированию.

В Татарстане реализуется инструмент поддержки для начинающих предпринимателей, напомнили в Минэкономики РТ. Жители Татарстана могут заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности в качестве самозанятого. При заключении социального контракта на организацию ИП, самозанятости можно получить от государства помощь в размере 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – 200 тыс. рублей.

Составлять бизнес-план для получения соцконтракта обучат на бесплатном онлайн-обучении «Азбука предпринимателя» в Центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В настоящее время идет второй поток бесплатного обучения для получателей социального контракта. Центр «Мой бизнес» проведет онлайн-обучение «Азбука предпринимателя» для получателей соцконтракта.

Регистрация проходит на Цифровой платформе МСП.РФ.

Онлайн-обучение направлено на изучение основ предпринимательства, а также составление бизнес-плана для заключения социального контракта. Обучение проходит один раз в месяц.

Узнать подробнее о мерах поддержки центра «Мой бизнес» Республики Татарстан можно по телефону: +7(843)524-90-90.

Господдержка субъектов МСП реализуется при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.