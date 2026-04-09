Более 1,6 млн россиян проголосовали за проекты муниципальной премии «Служение»

На портале «Госуслуги» со 2 марта по 6 апреля проходило Народное голосование Всероссийской муниципальной премии «Служение». В нем приняли участие 1 660 394 человека, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

В финал премии вышли два проекта от Татарстана.

В номинации «Единство народов России – сила страны» представлен проект мэра Казани Ильсура Метшина «Казань. Единство в многообразии».

В номинации «Благополучие семьи – приоритет государства» – проект депутата Тукаевского района РТ Валерия Тигра «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО».

Наиболее популярными номинациями по итогам голосования стали «Единство народов России – сила страны», «Великое наследие для будущих поколений», «Развитие территории – благополучие жителей», «Профессиональные кадры – будущее муниципалитета» и «Инициатива каждого – общий успех».

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что премия отражает реальную работу на местах, а рост количества заявок свидетельствует о том, что муниципальная служба становится пространством возможностей и формирования решений, направленных на улучшение качества жизни граждан. Для организаторов принципиально важно не просто отметить лучшие практики, а выстроить систему, в которой такие решения масштабируются и становятся нормой для всей страны, добавила она.

Всего на соискание премии поступило 63 397 заявок. Среди участников – люди разных возрастов: от 18 до 92 лет. В финал вышли 110 проектов – по 10 в каждой из 11 номинаций.

Победителей и лауреатов премии утвердят 16 апреля на заседании Наблюдательного совета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Церемония награждения состоится 21 апреля в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», где соберутся 7,5 тысячи муниципальных служащих, включая участников и ветеранов СВО.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Ее цель – объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.