Более 16 000 человек уже прошли регистрацию в «Ак Барс Банк Казанском Марафоне» 2024

11 по 12 мая 2024 года в столице Татарстана пройдет «Ак Барс Банк Казанский марафон». Спортивное мероприятие входит в серию забегов TIMERMAN, титульным партнером которого в 10-й раз стал Ак Барс Банк. Более 16 000 бегунов уже зарегистрировались на марафон.



Банк уже много лет содействует развитию физической культуры и массового спорта. Это одно из основных направлений политики социальной ответственности банка.



В рамках серии спортивных мероприятий по циклическим видам спорта TIMERMAN Ак Барс Банк проводит акцию «Вместе со спортом», благодаря которой активисты смогут вернуть 500 рублей ежемесячно за оплату любого слота в марафоне. Денежные средства возвращаются на карту до 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором была проведена оплата слота.



Для участия в акции необходимо иметь Ак Барс Карту или виртуальную карту Барс платежной системы МИР. Активный период — с 1 мая по 30 сентября 2024 г.



Оформить карту по ссылке

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