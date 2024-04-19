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Общество 19 апреля 2024 15:56
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Более 16 000 человек уже прошли регистрацию в «Ак Барс Банк Казанском Марафоне» 2024

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11 по 12 мая 2024 года в столице Татарстана пройдет «Ак Барс Банк Казанский марафон». Спортивное мероприятие входит в серию забегов TIMERMAN, титульным партнером которого в 10-й раз стал Ак Барс Банк. Более 16 000 бегунов уже зарегистрировались на марафон.

Банк уже много лет содействует развитию физической культуры и массового спорта. Это одно из основных направлений политики социальной ответственности банка.

В рамках серии спортивных мероприятий по циклическим видам спорта TIMERMAN Ак Барс Банк проводит акцию «Вместе со спортом», благодаря которой активисты смогут вернуть 500 рублей ежемесячно за оплату любого слота в марафоне. Денежные средства возвращаются на карту до 15 числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором была проведена оплата слота.

Для участия в акции необходимо иметь Ак Барс Карту или виртуальную карту Барс платежной системы МИР. Активный период — с 1 мая по 30 сентября 2024 г.

Оформить карту по ссылке

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#ак барс банк #казанский марафон
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