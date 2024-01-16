Более 155 тыс. родителей зарегистрировались в обновленном «Электронном образовании РТ»

В Татарстане более 155 тыс. родителей школьников уже зарегистрировались в обновленной системе «Электронное образование РТ». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Регистрация продолжается. Самое важное, что образовательному процессу это не мешает», – сказал глава Минобрнауки.

Государственная информационная система «Электронное образование РТ» с января этого года работает в обновленном формате. Прежняя версия платформы, введенная в эксплуатацию в 2009 году, требовала серьезной модернизации.

«В последние годы нарастала конструктивная критика со стороны пользователей системы», – подчеркнул Хадиуллин.

Министр отметил, что в обновленной версии больше функциональных возможностей для учителей и администрации школ. «Главное – автоматизация и оптимизация рутинных задач и отчетности школ, упрощение работы учителей, максимальный уход от бумажного документооборота», – уточнил он.

Спикер добавил, что учитель может подобрать контент к урокам из библиотеки, содержащей более 2 млн материалов, в том числе по татарскому языку и литературе.

По словам Хадиуллина, школьники могут воспользоваться большой библиотекой верифицированных учебных материалов, цифровыми лабораториями. Кроме того, у учеников появилась возможность прохождения самодиагностики.

В личном кабинете у родителей доступна информация о ребенке, в том числе расписание уроков, темы, успеваемость, домашние задания, посещаемость, школьные новости.

Переход в систему «Электронное образование РТ» теперь осуществляется по новому адресу – ms-edu.tatar.ru.