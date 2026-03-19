Более 150 жителей Татарстана прошли курс цифровой грамотности «Освой МАХ»

Участников проекта «Освой МАХ», рассчитанного на жителей старше 55 лет, наградили в Детском ИТ-парке. Программу завершили 150 человек, еще 100 уже приступили к обучению. Самому старшему участнику – 89 лет, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Курс «Освой МАХ» реализуется в рамках проекта «Университет третьего возраста» и направлен на обучение пожилых людей современным цифровым навыкам. Участники осваивают технологии, которые помогают решать повседневные задачи, а также повышают уровень цифровой грамотности и безопасности общения.

Проект реализуют совместно с Союзом пенсионеров России при поддержке Министерства цифрового развития РТ и Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Программа курса включает шесть практических занятий. При необходимости участники могут повторно пройти любой из уроков, чтобы закрепить навыки. В ходе обучения они освоили основные функции мессенджера MAX, научились создавать профиль, пользоваться групповыми чатами и видеозвонками, настраивать параметры безопасности, а также отправлять голосовые сообщения и видеокружки.

Заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов отметил, что программа «Освой МАХ» направлена на то, чтобы сделать цифровые технологии доступными для всех поколений. По его словам, курс поможет жителям республики старше 55 лет уверенно пользоваться современными средствами коммуникации и расширит возможности для общения и получения государственных услуг в онлайн-формате.

Награды участникам вручил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Адель Мубаракшин. Слушатели курса получили памятные сувениры.

В дальнейшем программу могут расширить и реализовать на других площадках при участии Союза пенсионеров.