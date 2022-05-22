Более 150 тыс. предприятий Татарстана отсрочили страховые взносы на 23 млрд рублей

На этой неделе была предоставлена отсрочка уплаты страховых взносов за второй квартал более 150 тыс. предприятий и организаций Татарстана, в том числе 80 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отсрочка на год была предоставлена автоматически. Общая сумма взносов, которые были перенесены на следующий год, составила 22,5 млрд рублей.

«Для предприятий и организаций, подпадающих под отсрочку, но уже оплативших взносы, данные суммы могут быть учтены в счет будущих платежей», – сказал Шагиахметов.

По его словам, за третий квартал отсрочка страховых взносов будет предоставлена для 61 тыс. предприятий республики на сумму 16,4 млрд рублей.

Отсрочка уплаты страховых взносов – это одна из федеральных мер поддержки бизнеса в условиях санкций.

Отсрочку платежей по страховым взносам за II квартал 2022 года смогут получить предприятия, осуществляющие около 80 видов деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, производства пищевых продуктов, одежды, мебели, текстиля, издательской деятельности. Отсрочка доступна и работающим в этих отраслях индивидуальным предпринимателям.

Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих около 40 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и телекоммуникаций.

«Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства и логистики», - говорится на сайте Правительства РФ.