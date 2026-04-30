Более 150 семей отберут для участия в туристском фестивале «Больше, чем путешествие» в Мордовии

Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие» пройдет с 9 по 12 июля в Республике Мордовия. Он будет организован в формате трехдневного палаточного лагеря, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

По итогам конкурсного отбора более 150 семей из разных регионов России смогут принять участие в мероприятии, которое проводит программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». При этом фестиваль останется открытым и для других семей: они смогут приехать с размещением вне конкурсной программы или посетить площадку в день открытого фестиваля.

Программа включает мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и образовательные форматы Академии «Больше, чем путешествие». Участников ждут медиамарафоны, семейные спортивные активности, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты.

Фестиваль задуман как путешествие по России в миниатюре: на площадке будут представлены пространства, отражающие разные регионы страны, их историю, природу и культуру. Такой формат позволит участникам лучше познакомиться с многообразием страны и почувствовать себя частью общего пространства.

На территории фестиваля будут работать тематические зоны. Среди них – «Место Путешествий» с короткими семейными походами и практикой организации поездок, «Место Знаний» с лекциями, встречами с известными путешественниками и интерактивными форматами, а также «Место Творчества» с медиамарафонами и арт-программой.

Участниками станут молодые и многодетные семьи с детьми, семейные династии и любители путешествий по России.

Генеральный директор программы «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина сообщила, что победителями конкурсного отбора станут около 500 человек. По ее словам, более тысячи участников смогут присоединиться к фестивалю в формате свободного размещения в период с 9 по 12 июля, а еще около 3,5 тысячи человек посетят мероприятие 11 июля в рамках фестивального дня.

Она также отметила, что программа будет насыщенной и включит мастер-классы, встречи и образовательные форматы, которые помогут участникам по-новому взглянуть на культурное и природное разнообразие страны и ощутить чувство сопричастности и гордости.

В течение трех дней участники будут выходить в радиальные походы семейными командами, где смогут отработать туристические навыки и распределение ролей. Запланированы практические занятия и мастер-классы по организации походов, а также встречи с известными путешественниками.

Кроме того, гости фестиваля смогут посетить образовательные, культурные и активные площадки. Элементы игрофикации сделают участие в мероприятии похожим на путешествие, позволяя заново открыть для себя страну и лучше узнать ее особенности.

Фестиваль позиционируется как пространство для общения, совместного отдыха и познавательного досуга, где поддерживаются ценности семейственности, преемственности поколений и интереса к путешествиям по России.

Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку на сайте проекта. Команда должна включать не менее трех человек и представлять как минимум два поколения семьи.

При подаче заявки участникам предстоит выполнить несколько заданий: опубликовать пост во «ВКонтакте» с хештегами #СемьяНаФестиваль, #БольшеЧемПутешествие и #БольшеЧемСемья с рассказом об ожиданиях от участия, подготовить видеовизитку продолжительностью до полутора минут с объяснением, почему семья должна попасть на фестиваль, разработать презентацию безопасного и интересного туристического маршрута в своем регионе, а также зарегистрировать каждого участника команды.

Прием заявок продлится до 20 мая 2026 года.

Соорганизаторами фестиваля выступают Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, АНО «Круглогодичный молодежный образовательный центр «Семейная академия “ВМесте“» и Росмолодежь.Форумы. Подробные условия участия размещены на сайте проекта.