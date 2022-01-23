Более 150 российских школьников приедут в Татарстан на олимпиаду по татарскому языку
В Татарстане 2 – 5 февраля пройдет Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе. В ней примут участие более 150 учащихся 8 – 11-х классов из 21 российского региона, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«3 – 4 февраля в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма пройдет олимпиада по татарскому языку и литературе и устный тур – художественное слово, посвященное 65-летию со дня присуждения Мусе Джалилю Ленинской премии за цикл стихов “Моабитские тетради”», – отметили в министерстве.
Торжественное закрытие олимпиады состоится 4 февраля в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
Для участников олимпиады предусмотрена культурно-экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Казани и просмотром спектаклей ведущих татарских театров, а также встречи с представителями Союза писателей Татарстана. Для учителей татарского языка и литературы, сопровождающих школьников, запланированы мастер-классы.
Олимпиада проводится для повышения престижа татарского языка и качества знаний учеников, оказания практической помощи обучающимся и учителям образовательных организаций регионов России.