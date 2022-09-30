Более 150 предприятий РТ примут участие в фестивале «Наше время – Безнең заман»

В Татарстане завершился прием заявок для участия в X ежегодном телефестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». На этот раз огркомитет события принял более 150 заявок от свыше 1 тыс. молодых людей. География проекта охватила 40 районов республики.

Молодые работники Татарстана выступят как сольно, так и в командном зачете. Свои таланты они продемонстрируют в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы».

«Все участники с большим энтузиазмом готовятся к фестивалю, который в этом году отмечает свое десятилетие. Могу заверить, что все стараются представить особенные номера. Высокий уровень фестиваля остается неизменным», – рассказал руководитель проекта Айдар Гайнутдинов.

Он отметил, что в этом году в проекте примут участие новички: команда Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана и Минцифры республики. Впервые заявились на участие команды Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ, авиакомпании «ЮВТ АЭРО» (Бугульма) и другие.

Не обойдется и без опытных конкурсантов, которые являются неизменными участниками проекта. Это творческие коллективы «Транснефть – Прикамье», «Аммония», КАМАЗа, «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти», «Сетевой компании», Чистопольской ЦРБ и другие.

Первый зональный этап проекта стартовал сегодня в Альметьевске. На нем будут представлены девять команд, почти 300 участников из 16 районов республики.

Проект проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.