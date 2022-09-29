Более 150 предприятий и организаций Татарстана подали заявки на юбилейный «Безнең заман»

Более 1 тыс. участников подали заявки на X ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Таковы предварительные итоги заявочной кампании юбилейного фестиваля. Об этом сообщил руководитель проекта Айдар Гайнутдинов.

Сроки приема заявок на X фестиваль «Наше время – Безнең заман» были продлены до 22 сентября. По итогам кампании в оргкомитет фестиваля поступили заявки от 158 организаций и предприятий из почти 40 районов республики. Всего в фестивале примут участие более 1 тыс. самодеятельных артистов. В командном зачете подано 31 заявка, в личном зачете – почти 160 заявок.

К участию в проекте, проходящем при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО традиционно приглашаются представители учреждений, предприятий, организаций Татарстана. Работники могут выступать как сольно, так и в командном зачете. Свои таланты они демонстрируют в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы».

По словам Айдара Гайнутдинова, оргкомитет фестиваля с интересом ждет выступления новичков юбилейного сезона – команд Минсельхоза РТ и Минцифры республики. Кроме того, впервые заявились на участие команды МФЦ, творческого коллектива авиакомпании «ЮВТ АЭРО» и других. Для участия в фестивале заявилось и много «старичков-тяжеловесов», неизменно участвующих в проекте с 10-летней историей. Среди них руководитель проекта выделил Заинскую ГРЭС, «Транснефть – Прикамье», «Аммоний», КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «Сетевую компанию», Чистопольскую ЦРБ, Альметьевский трубный завод, «Татэнергосбыт», Казанский авиационный завод им.Горбунова, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Зеленодольский завод имени Горького, УФСИН России по РТ и многие другие. Достаточно богато на нынешнем фестивале представлены управления образования, по делам детей и молодежи исполкомов муниципальных образований республики.

«Все участники с большим энтузиазмом готовятся к фестивалю, который в этом году отмечает свое 10-летие. Все стараются представить особенные номера, ведутся постоянные консультации и тщательная подготовка. Высокий уровень фестиваля остается неизменным», – рассказал Гайнутдинов.

По его словам, энтузиасты, стоявшие у истоков фестиваля, уже подбираются к предельному возрастному цензу в 45 лет, и обращаются в оргкомитет с просьбами изменить возрастные критерии для участников. Напомним, новшеством юбилейного фестиваля стало увеличение возрастного ценза участников до 45 лет (в составе творческого коллектива). В будущем оргкомитет «Безнен заман» будет решать, как удовлетворить просьбу «старичков» фестивального движения.

Еще одной особенностью заявочной кампании этого года стала частичная мобилизация в России, не обошедшая стороной и участников «Наше время – Безнең заман». «Мы испытываем гордость за ребят, которые уходят для участия в СВО. Есть среди заявившихся участников и получившие повестки на сборы. Они также не смогут принять участие в нынешнем фестивале. Но мы за них горды и рады, что они могут послужить нашей Родине», – заявил руководитель проекта.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля, сопредседатель жюри, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрий Туманов особо подчеркнул, что в период серьезных испытаний, которые переживает наша страна, фестиваль «Безнең заман» призван светить и согревать, а также поддерживать ребят, которые ушли на фронт.

По его словам, социологические исследования выявили, что среди рабочей молодежи одной из краеугольных проблем наравне с квартирным вопросом является эмоциональное выгорание на работе, нехватка духовной составляющей. На это указал 31% опрошенных. «Фестиваль “Безнең заман” решает очень важную проблему. Татарстан – единственный регион на планете, который решает вопрос духовного наполнения труда рабочей молодежи, проблему эмоционального выгорания, проводя этот фестиваль», – убежден Туманов.

Между тем, зональные финалы стартуют уже на этой неделе. Так, первый зональный финал состоится в Альметьевске с 30 сентября по 1 октября. Он пройдет на базе дворца культуры «Нефтьче». Всего на альметьевский тур поступили заявки от 53 предприятий и организаций РТ. В этом зональном финале будут представлены 9 команд, почти 300 участников из 16 районов республики. В первый день участники представят вокальные и хореографические номера, а 1 октября отводится под «Минуту славы» и гала-концерт. Традиционно в городах, принимающих зональные финалы, пройдут круглые столы и мастер-классы от членов жюри. Жюри фестиваля возглавляет заслуженная артистка РФ, народная артистка Татарстана, солистка Государственного оркестра народных инструментов РТ Татарской государственной филармонии имени Тукая Резеда Галимова.

Следующий зональный финал примет Нижнекамск 7-8 октября в Доме народного творчества. И заключительный зональный финал намечен на 14-15 октября в Казани. Суперфиналы запланированы на 4-5 ноября и состоятся в Международном информационном центре (Деревня Универсиады), а на 6 ноября запланирован репетиционный день гала-концерта в «Пирамиде». Главное событие юбилейного сезона – гала-концерт фестиваля этого года – пройдет 7 ноября в КРК «Пирамида».