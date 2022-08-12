В Татарстане будут работать более 150 открытых площадок для «Диктанта Победы-2022»

Регистрация участников открылась на сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022». В Татарстане площадки будут открыты на базе крупных предприятий и вузов. Об этом сообщили «Татар-информ» в информационном центре партии.

По словам регионального координатора партийного проекта «Историческая память» «Единой России», председателя Госкомитета РТ по архивному делу Гульнары Габдрахмановой, республика активно включилась в подготовку к «Диктанту Победы».

«Совместно с Министерством образования и науки РТ зарегистрировано более 150 открытых площадок проведения акции. По большей части это, конечно же, школы и вузы, – рассказала Габдрахманова. – Традиционно диктант будут писать на базе военных и силовых ведомств: военных частей, Казанского и Елабужского суворовских училищ, Казанского танкового училища, Казанского юридического института, Учебного центра Федеральной противопожарной службы, Военного комиссариата».

Она уточнила, что «Диктант Победы» также поддержали крупные предприятия, в том числе Казанский пороховой завод, «Татхимфармпрепараты», завод имени Серго.

«Хочется отметить, что международная акция “Единой России” “Диктант Победы” актуальна в наше время. С каждым годом людей, которые обращаются к памяти о событиях Великой Отечественной войны, ощущают преемственность поколений и ценность накопленного исторического опыта, становится больше. Сейчас важно продолжать работу по привлечению взрослого и подрастающего поколения к данному мероприятию, ведь акция направлена на сохранение исторической памяти об истории нашей страны», – подчеркнула Габдрахманова.

Как отметил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель Комитета Госдумы РФ по информации Александр Хинштейн, в России с каждым годом увеличивается число площадок акции. В прошлом году «Диктант Победы» прошел на 16,5 тыс. площадках, а сегодня их число уже составляет более 17,5 тыс.

«Создаются все условия, чтобы как можно больше желающих в этом году смогли принять участие в “Диктанте Победы”, проверить свои знания по истории нашей страны, узнать какую-то новую информацию о подвигах наших предков», – резюмировал Хинштейн.

Напомним, международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтеров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.