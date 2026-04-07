Более 150 населенных пунктов РТ за год обеспечили мобильным интернетом

В Татарстане по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в прошлом году мобильная связь и интернет появились в 159 населенных пунктах. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Объем инвестиций в 2025 году составил 759 млн рублей. С 2022 по 2025 год 274 населенных пункта охвачено мобильным интернетом. 54 тыс. жителей республики получили мобильный интернет в тех зонах, где его не было», – рассказал он.

По словам Габдрахманова, в республике еще остаются 360 населенных пунктов, где отсутствует стабильно работающий мобильный интернет. «Работа будет продолжена, темпы будем наращивать», – подчеркнул он.