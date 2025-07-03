Более 150 мероприятий проведут в Татарстане в рамках недели правовой помощи семьям

В Татарстане с 7 по 13 июля состоится Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. В ее рамках будет организовано свыше 150 мероприятий, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Во всех районах республики будут работать пункты бесплатного юридического консультирования. Граждане смогут получить профессиональную правовую помощь по различным вопросам, касающимся, в частности, порядка получения государственной поддержки и льгот, обеспечения прав молодых семей, защиты интересов детей, опеки и попечительства, а также регулирования детско-родительских отношений.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова одним из приоритетных направлений работы является поддержка военнослужащих и членов их семей. По всему региону состоятся круглые столы, семейные встречи с юристами, видеолектории профилактической направленности, тренинги, тематические игры, правовые часы. Также пройдут специализированные просветительских мероприятия для участников специальной военной операции и их родственников.

Всероссийская неделя правовой помощи будет проведена уже второй год подряд. Она приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности – памятной дате, установленной в честь святых Петра и Февронии Муромских.

По оценке министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, опыт прошлого года подтвердил – подобные мероприятия нужны. «В 2024 году было проведено более 1700 мероприятий, включая семинары, круглые столы, тренинги и консультации по правовым вопросам. Охват составил свыше 61 тыс. человек», – пояснил он.

Ознакомиться с единым планом мероприятий по организации и проведению в Республике Татарстан Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи можно на официальном сайте Минюста РТ.