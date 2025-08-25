Более 150 компаний из России и Китая представят свою продукцию на «Дрон экспо» в Казани

В Казани с 26 по 28 августа пройдет международная выставка и форум «Дрон экспо», где более 150 производителей гражданских беспилотников из России и Китая представят свою продукцию, а также обсудят актуальные вопросы в этой сфере. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал учредитель международной выставки и форума «Дрон Экспо» Александр Фешкин.

«На выставке более 150 компаний представят свою продукцию, начиная от беспилотников для гражданских целей до различных комплектующих. Мы постарались собрать производителей со всей страны, чтобы они смогли наработать связи друг с другом и найти партнеров, таким образом, наша страна может получить ряд новых решений. Кроме того, приедут представители из Китая», – сообщил он.

Также выставку посетят делегации из многих других стран, которые смогут ознакомиться с продукцией, производящейся в России, пояснил Фешкин.

«В нашем понимании Татарстан – это синоним развития высокотехнологичных инноваций, поэтому мероприятие проходит именно здесь. Мы планируем развивать наше взаимодействие, уверен, форум даст новые импульсы для этого», – подчеркнул он.

Большое внимание будет уделено и форумной программе, где обсудят наиболее актуальные вопросы, стоящие перед сферой использования и производства дронов, добавил Генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев.

«Форумная повестка сконцентрирована на тех мерах, которые могут помочь регионам страны увеличить рынок. В первую очередь это вопросы безопасности. Мы знаем, что во многих субъектах устанавливаются запреты. Наша задача – обсудить взгляды на то, как формируются факторы опасности и риска, какими мерами их можно устранить, чтобы не блокировать гражданские полеты», – заявил Бабинцев.

Кроме того, обсудят правовые режимы, связанные с использованием дронов, и как организовывать работу гражданских БПЛА без долгого согласования и не экспериментируя с обучением специалистов, продолжил он.

«Мы обсудим вопрос работы с системными заказчиками. Несмотря на то, что уже во многих сферах, таких как сельское хозяйство, нефтяная промышленность и другие, беспилотники используют, остается еще огромный потенциал. Многие предприятия не понимают, как перестроить свои процессы на новые инструменты, и опасаются новых ограничений», – отметил Бабинцев.

Выставка и форум «Дрон экспо» пройдет в выставочном комплексе KazanExpo. До места проведения мероприятий с вокзала «Казань-пасс» будут организованы специальные шаттлы, на которых можно будет бесплатно добраться по бейджу.