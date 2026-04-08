Более 150 человек приняли участие в старте марафона «Сила России» в Казани

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани открылся новый сезон всероссийского спортивного марафона «Сила России». В рамках старта прошли массовая зарядка и прогулка «10 000 шагов к жизни», в которых приняли участие более 150 представителей старшего поколения. Оздоровительную зарядку провела преподаватель зумбы Ирина Гутник, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Председатель Союза пенсионеров России по Татарстану и региональный координатор проекта «Старшее поколение» Любовь Мишина сообщила, что акция «10 тысяч шагов к жизни» проводится ежегодно. По ее словам, проект подчеркивает важность спорта, физической активности и активного долголетия, а представители старшего поколения выступают приверженцами здорового образа жизни и передают эти ценности своим детям, внукам и правнукам.

Марафон «Сила России», инициированный сторонниками партии «Единая Россия», представляет собой масштабный проект, направленный на популяризацию физической активности через бесплатные тренировки с участием известных российских спортсменов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В ближайшее время в рамках марафона запланированы сдача норм ГТО среди студентов в Нижнекамске, производственные зарядки на предприятиях, а также обсуждается проведение крупного инклюзивного спортивного фестиваля по инициативе общества слепых.

Для расширения доступности участия упрощена система регистрации. Председатель регионального совета сторонников партии и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова пояснила, что мероприятия размещаются на сайте марафона сотрудниками исполкома партии, а участникам необходимо только зарегистрироваться и выбрать подходящую тренировку на карте.

Она отметила, что в фильтрах предусмотрена возможность выбора площадок с доступной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также локаций, удобных для посещения с детьми, что позволяет сделать проект максимально доступным.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Захарова также рассказала о цифровой платформе МОЙФИТНЕС.РФ, разработанной как дополнительный инструмент мотивации. По ее словам, в приложении действует система начисления «баллов здоровья», которые можно получать за шаги, тренировки, посещение фитнес-клубов и участие в мероприятиях марафона, а затем использовать у партнеров или внутри приложения.

Ожидается, что в новом сезоне марафон объединит более миллиона человек по всей стране. Пятый сезон продлится до августа и будет включать площадки для людей с инвалидностью и семей с детьми. В числе нововведений – командные треки с номинациями для студенческих, трудовых и семейных команд.

Председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко отметила, что цель проекта – сделать спорт частью повседневной жизни. По ее словам, участникам предложат различные форматы активности, включая инклюзивные тренировки и мероприятия для семей, а к движению уже присоединились более 1,3 млн человек.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Кроме командного зачета, каждые две недели организаторы будут отмечать лидеров личного рейтинга: наиболее активным участникам вручат коллекционные карточки с автографами известных спортсменов.

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова подчеркнула, что в этом году марафон расширился на студенческую аудиторию, для которой введена отдельная номинация. Она добавила, что важно сформировать устойчивую привычку к здоровому образу жизни.

За четыре предыдущих сезона проекта «Сила России» участие в нем приняли более 1,3 млн человек, было проведено около 27 тыс. мероприятий.

К участию приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители, включая ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Все мероприятия и тренировки проводятся бесплатно, подробная информация размещена на официальном сайте проекта.