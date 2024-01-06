Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 15 тыс. жителей Татарстана благодаря нацпроекту получили доступ к Сети
В Татарстане продолжает реализовываться федеральная программа по обеспечению мобильной связью и интернетом в сельских населенных пунктах «Устранение цифрового неравенства» в соответствии с целями национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Благодаря программе доступ к Сети получили свыше 15 тыс. татарстанцев, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Программе предполагает, что каждый год на едином портале государственных и муниципальных услуг проводится голосование. С его помощью определяются населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, где будут установлены базовые станции мобильной связи стандарта 2G и 4G для предоставления услуг голосовой мобильной связи и мобильного доступа в интернет.
В 2023 году базовые станции были установлены в 77 населенных пунктах 30 районов Татарстана. В 2024 году по программе ликвидации цифрового неравенства связь появится еще в 87 населенных пунктах республики.
На этот раз в голосовании на сайте госуслуг за населенные пункты, которые нуждаются в улучшении услуг связи, приняли участие более 27 тыс. татарстанцев.
Минцифры РФ подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. Результаты доступны на портале госуслуг по ссылке — https://www.gosuslugi.ru/inet.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»