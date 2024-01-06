Более 15 тыс. жителей Татарстана благодаря нацпроекту получили доступ к Сети

В Татарстане продолжает реализовываться федеральная программа по обеспечению мобильной связью и интернетом в сельских населенных пунктах «Устранение цифрового неравенства» в соответствии с целями национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Благодаря программе доступ к Сети получили свыше 15 тыс. татарстанцев, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Программе предполагает, что каждый год на едином портале государственных и муниципальных услуг проводится голосование. С его помощью определяются населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, где будут установлены базовые станции мобильной связи стандарта 2G и 4G для предоставления услуг голосовой мобильной связи и мобильного доступа в интернет.

В 2023 году базовые станции были установлены в 77 населенных пунктах 30 районов Татарстана. В 2024 году по программе ликвидации цифрового неравенства связь появится еще в 87 населенных пунктах республики.

На этот раз в голосовании на сайте госуслуг за населенные пункты, которые нуждаются в улучшении услуг связи, приняли участие более 27 тыс. татарстанцев.

Минцифры РФ подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. Результаты доступны на портале госуслуг по ссылке — https://www.gosuslugi.ru/inet.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», как и другие нацпроекты, реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.