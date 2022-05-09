Более 1,5 тыс. жителей Менделеевска прошагали по главным улицам в «Бессмертном полку»

Более 1,5 тыс. жителей Менделеевска прошагали по главным улицам города в «Бессмертном полку», чтобы почтить память своих предков — участников Великой Отечественной войны и отдать дань уважения их подвигу. Колонна во главе с участниками общественного движения «Волонтеры Победы» выдвинулась по Юбилейной улице от часов и шла до Вечного огня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

В колонне шли дети, внуки, правнуки и праправнуки участников войны и ветеранов тыла, каждый из них с гордостью нес портрет своего предка. Праздничную и в то же время печальную атмосферу дополнило исполнение песни «День Победы» участниками шествия. Военком района Сергей Залуженко управлял ходом акции.

Словами песни «Мы будем вечно этой памятью гордиться и повторять героев имена...» шествующих встретил хор ветеранов. Они также держали портреты своих героев. Участников «Бессмертного полка» поприветствовал председатель общественного совета Салим Хабибуллин.

«Перед вероломным нападением фашистская Германия знала очень много информации про нашу страну, ее промышленный потенциал, линии обороны. Но они не смогли учесть линию обороны, которая проходила через сердца всех советских людей, которая объединяла и которую нельзя было ничем разрушить. Именно она привела нас к победе. Сегодняшний „Бессмертный полк“ — это продолжение этой линии», — сказал он.

Командир юнармейского отряда имени В. В. Георгиевского школы №1 имени Героя советского союза М. Фомина Даниф Муллахметов заметил, что все участники той войны, независимо от чинов и количества наград, — герои, чьи подвиги нельзя забывать.

Участие в шествии принял и руководитель района Радмир Беляев с портретом своего прадеда Якуба Юсупова. «Погибших уже не вернуть, но в наших силах сохранить уважение к тем, кто сражался за свое Отечество, к тем, кто вызывал огонь на себя. В наших силах сделать так, чтобы их имена не были преданы забвению», — обратился он к собравшимся.

Кроме того, сегодня руководитель района поздравил с Днем Победы участников войны, вдов фронтовиков, ветеранов тыла, детей войны и всех менделеевцев. С поздравительным словом к менделеевцам также обратились замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Александр Тыгин, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) района Лариса Кривилева и юнармейка из школы №1 Полина Юнусова.

«Мы рады, что и сегодня с нами живые свидетели тех событий — в Менделеевском районе проживают два ветерана Великой Отечественной войны: Валеев Билал Зялалович, Аглиев Зайнак Аглиевич, [а также] узница концлагеря Кравченко Антонина Егоровна. За судьбой каждого из них мы пристально следим, всегда стараемся помочь. Особые слова благодарности сегодня звучат в их адрес. Огромный подвиг в те страшные годы совершили и те, кто оставался в тылу, здесь, на родной земле, ковал Победу. Сегодня это 82 труженика тыла, 24 вдовы ветеранов Великой Отечественной», — отметил Беляев.