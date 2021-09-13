Более 1,5 тыс. заявок на вывоз мусора оставили татарстанцы в «Народном контроле» с января

Категории, связанные с вывозом мусора, входят в топ-10 самых популярных у татарстанцев. С начала года они оставили свыше 1,5 тыс. заявок в системе «Народный контроль». Большая часть обращений была оперативно решена.

Возможность жаловаться на несвоевременный или некачественный вывоз мусора в системе «Народный контроль» у жителей республики появилась в 2012 году, практически сразу после запуска системы. До недавнего времени в системе действовали три «профильные» категории: «Благоустройство территории», «Свалки» и «Жилищно-коммунальные услуги». В прошлом году список, где можно было бы оставить свою заявку на решение проблемы с ТКО, был расширен – в системе появились категории «Вывоз твердых коммунальных отходов», «Обустройство контейнерных площадок» и «Содержание контейнерных площадок». Их модератором является Минстрой Татарстана.

«Создание новых категорий позволило разграничивать полномочия между модераторами и ответственными исполнителями по обращению с ТКО, а значит, сделать эту работу более эффективной – сократить время и изменить график вывоза твердых коммунальных отходов региональными операторами в муниципалитетах», – пояснила главный модератор ГИС РТ «Народный контроль», председатель проектного офиса Центра управления регионом Татарстана Сария Сабурская.

В 2020 году произошли и системные изменения в решении вопросов татарстанцев по вывозу ТКО: к системе в качестве конечных исполнителей были подключены региональные операторы по обращению с отходами – ООО

Сейчас уведомление в ГИС РТ «Народный контроль» поступает модератору категории Министерству строительства и сразу же по электронному каналу связи ГИС направляется конечному исполнителю – органу местного самоуправления или регоператору. Помимо того, что это сокращает срок обработки заявки, последним это дает возможность самостоятельно размещать в системе ответы на уведомления и комментарии к ним.

Сегодня время вывоза отходов в рамках решения уведомлений, оставленных в ГИС «Народный контроль», составляет от 1 до 3 дней, хотя республиканское законодательство отводит на решение подобных вопросов до 10 дней. Так, меньше, чем за три дня, была решена заявка жителя Аксубаевского района – в районном центре на улице Кирова долгое время не вывозилось скопление отходов.

В другой заявке житель жаловался на свалку возле своего дома по улице Серп и Молот в Казани, ликвидацией которой региональный оператор долгое время не занимался. Однако после обращения жителя в «Народный контроль» проблема была решена менее, чем за три дня, при этом вывезены были и крупногабаритные отходы.

Менее трех дней понадобилось и для решения вопроса с вывозом ТКО в селе Калейкино Альметьевского района. Из-за участившихся жалоб в населенном пункте модернизируют контейнерную площадку, чтобы в будущем ситуация с переполненными мусорными баками не повторялась.

«Сократить не только время реакции на жалобу, но и количество самих жалоб позволило решение о нашем еженедельном участии главного вместе с регоператорами в заседаниях рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам, где рассматриваются наиболее „показательные“ кейсы, — продолжила Сабурская. — Еженедельный „разбор полетов“ позволяет держать регоператоров „в тонусе“, что приводит к сокращению количества жалоб на их работу».

Так, на одном из заседаний штаба была рассмотрена жалоба на нарушение графика вывоза отходов в Урсаевском сельском поселении Заинского района. Заявитель указал, что мусор в его поселке вывозят всего дважды в месяц, и просил организовать вывоз мусора хотя бы раз в неделю. Уже на следующем заседании штаба региональный оператор отчитался о том, что мусоровоз теперь приезжает в поселок еженедельно.