Более 15 тыс. выпускников Татарстана сдали ЕГЭ по русскому языку

В Татарстане ЕГЭ по русскому языку сегодня сдали более 15 тыс. выпускников этого года, в том числе 207 школьников с ограниченными возможностями здоровья. По всей республике было открыто 98 пунктов проведения ЕГЭ, включая 83 ППЭ в школах и 15 пунктов – на дому.

Один из пунктов проведения экзамена, который расположен в казанской гимназии №183, посетил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. «Главное пожелание для выпускников – не пытаться использовать шпаргалки. Их можно готовить, чтобы запомнить материал, быть уверенным в своих знаниях, но они должны быть оставлены дома. Не надо приносить их на экзамен», – заявил глава Минобрнауки.

Он напомнил, что во всех пунктах ЕГЭ используются технологии получения экзаменационных материалов по интернету. Печать контрольно-измерительных материалов и сканирование бланков тоже происходят в аудиториях пунктов проведения экзамена.

«Для этого закуплено новое оборудование. Контрольно-измерительные материалы организаторы ЕГЭ получают по защищенным каналам. По русскому языку нужно выполнить 27 заданий. Ни один ребенок с документами выйти не сможет. Очень серьезный контроль. Никто не имеет право нарушать. Если школьник будет выходить из аудитории более шести–семи раз, то сразу будет взят под особый контроль со стороны Рособрнадзора», – подчеркнул Хадиуллин.

По его словам, в аудиториях пунктов проведения экзамена организовано видеонаблюдение. Кроме того, дежурят общественные наблюдатели. Всего в ЕГЭ по русскому языку задействовали 4985 педагогических работников, которые прошли специальное обучение. «Мы неоднократно проводили обучающие мероприятия с руководителями пунктов проведения экзамена, организаторами, техническими специалистами», – отметил министр.

Как рассказала федеральный общественный наблюдатель Вилия Галиева, она контролирует работу организаторов и процесс сдачи экзамена выпускниками. «Наблюдаем за ошибками, которые могут допустить как организаторы, так и выпускники. Мы сами никак не взаимодействуем с ними, можем сказать члену Государственной экзаменационной комиссии о нарушении», – заметила она.

Выпускников допустили в экзаменационные аудитории через рамку металлоискателя и при предъявлении паспорта. С собой им разрешили взять только пишущую ручку, воду, шоколад, лекарства.

Экзамен по русскому языку начался в 10 часов и продлился 3,5 часа. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья его продолжительность увеличена до пяти часов.

Минимальный порог по русскому языку составляет 24 балла. Для подтверждения медали «За особые успехи в учении» выпускник должен набрать не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня (получить отметку «пять» по математике базового уровня), а также иметь все итоговые «пятерки» за курс среднего общего образования и положительные результаты ЕГЭ по предметам по выбору.

Результаты экзамена по русскому языку выпускники этого года смогут узнать в своей школе 16 июня, все участники ЕГЭ – на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА».

Основной, самый массовый период ЕГЭ, начался 26 мая и завершится 1 июля.