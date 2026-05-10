Более 15 тыс. студентов планируют трудоустроить через студотряды Татарстана

Более 1500 человек приняли участие в Республиканском молодежном форуме «Работа молодым», который студенческие отряды Татарстана провели в Казани и Альметьевске. На площадках форума представители Российских студенческих отрядов, ветераны движения, работодатели и образовательные организации из 24 районов республики обсуждали кадровые вопросы и возможности трудоустройства молодежи.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев сообщил, что за шесть лет форум охватил более восьми тысяч молодых людей. По его словам, «Работа молодым» стала площадкой для прямого общения молодежи и работодателей, где школьники и студенты могут познакомиться с востребованными направлениями для учебы, работы и переобучения.

Он отметил, что в Татарстане сейчас открыто около 52 тысяч вакансий, а предприятия заинтересованы именно в молодых специалистах.

Ислаев также рассказал, что республика активно привлекает студентов из других регионов для сезонной и временной работы. В 2026 году на всероссийских и межрегиональных трудовых проектах в Татарстане планируют трудоустроить более четырех тысяч студентов. По его словам, в 2025 году в составе студенческих отрядов республики работали 15 950 человек, причем почти 800 из них остались на предприятиях после завершения трудового сезона.

На площадках форума для молодежи организовали интерактивную ярмарку профессий. Под руководством участников РСО школьники и студенты попробовали себя в роли электромонтера, арматурщика, бармена, официанта, вожатого, рыбообработчика, врача, ветеринара и проводника пассажирских вагонов. Такой формат позволил участникам познакомиться с профессиями на практике еще до первого трудоустройства.

Работодатели – партнеры студенческих отрядов Татарстана – представили вакансии для временной и постоянной занятости. Участники форума смогли пообщаться с представителями кадровых служб, узнать об условиях работы и подать заявки на участие в летнем трудовом семестре.

В 2026 году через студенческие отряды Татарстана планируют трудоустроить более 15 тысяч студентов. С начала года к работе уже приступили 2974 человека – это почти 20% от общего плана. Молодежь работает на промышленных предприятиях, в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. Отдельное внимание уделяется предприятиям оборонно-промышленного комплекса, куда направляют значительную часть подготовленных кадров.

Для подготовки студентов в этом году 5601 человек бесплатно проходят профессиональное обучение более чем по 80 рабочим специальностям.

В Казани в рамках форума также состоялась лекция Российского общества «Знание» под названием «Личная история успеха». Перед участниками выступил фигурист, продюсер и хореограф, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух.

Он рассказал о своем профессиональном пути, преодолении трудностей и борьбе с эмоциональным выгоранием. По словам Авербуха, путь к успеху редко бывает прямым, а важнее всего – уметь подниматься после неудач и продолжать двигаться вперед.

Кроме того, в рамках форума прошли совещания с работодателями, посвященные подготовке к летнему трудоустройству молодежи, а также заседание комитета Торгово-промышленной палаты Татарстана по кадровому обеспечению предприятий.

Следующий этап форума пройдет 14 мая в Набережных Челнах. В нем примут участие студенты более чем из десяти муниципалитетов республики.