Более 1,5 тыс. школьников с симптомами ОРВИ отстранили от занятий в Татарстане

В Татарстане с начала учебного года не пустили в школы из-за симптомов ОРВИ или температуры более 1,5 тыс. учеников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки на фильтре отстранено 498 детей с температурой или с какими-либо симптомами острых респираторных вирусных инфекций», — отметила специалист.

Всего с начала учебного года на занятия не пустили 1597 детей, которых отправили домой или в поликлинику.

По утрам в татарстанских школах проводится обязательный фильтр, на котором у детей проверяют температуру тела и наличие симптомов ОРВИ.

Любовь Авдонина добавила, что классов, отправленных на разобщение из-за большого количества учеников на больничном, в Татарстане нет. Также не регистрировались случаи коронавируса Covid-19 среди детей и персонала учебных заведений.