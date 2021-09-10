Более 1,5 тыс. школьников с симптомами ОРВИ отстранили от занятий в Татарстане
В Татарстане с начала учебного года не пустили в школы из-за симптомов ОРВИ или температуры более 1,5 тыс. учеников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«За истекшие сутки на фильтре отстранено 498 детей с температурой или с какими-либо симптомами острых респираторных вирусных инфекций», — отметила специалист.
Всего с начала учебного года на занятия не пустили 1597 детей, которых отправили домой или в поликлинику.
По утрам в татарстанских школах проводится обязательный фильтр, на котором у детей проверяют температуру тела и наличие симптомов ОРВИ.
Любовь Авдонина добавила, что классов, отправленных на разобщение из-за большого количества учеников на больничном, в Татарстане нет. Также не регистрировались случаи коронавируса Covid-19 среди детей и персонала учебных заведений.