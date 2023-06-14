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Более 1,5 тыс. проектов НКО стали победителями конкурса Фонда президентских грантов
Во втором конкурсе Фонда президентских грантов победили более 1,5 тысячи проектов некоммерческих организаций. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас сейчас победителей 1 504 — это во втором конкурсе», — рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Всего было подано 11 379 проектов из 88 регионов страны, кроме Херсонской области. Победившие инициативы могут стартовать уже с 1 июля.
Самыми популярными грантовыми направлениями стали «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (309 инициатив на 586 млн рублей), «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (301 проект на 755 млн) и «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (211 проектов на 509 млн).
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