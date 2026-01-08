news_header_top
Общество 8 января 2026 12:00

Более 1,5 тыс. нарушений выявлено инспекцией Минэкологии РТ в 2025 году

В течение 2025 года Управлением государственной инспекции экологического надзора Министерства экологии РТ было выявлено 1 561 нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С целью профилактики и информирования хозяйствующих субъектов объявлено более 1 100 предостережений, а также проведено 262 консультации с инспекторским сопровождением.

Совместно с правоохранительными органами проводится работа по привлечению к административной ответственности лиц, причастных к совершению нарушения. Министерством было предъявлено 178 претензионно-исковых требований на сумму 97,8 млн рублей, из которых 102 иска на сумму 53,8 млн рублей направлены в суды.

Продолжено активное взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам незаконной добычи полезных ископаемых, нарушений лицензирования и несанкционированного размещения отходов. Проведены подробный анализ и часть контрольных мероприятий, согласованы внеплановые проверки по объектам, попавшим в зону риска.

Инспекторским составом определены задачи на 2026 год, которые включают усиление профилактики экологических рисков, совершенствование учета объектов негативного воздействия, дальнейшее развитие цифровой платформы ведомства и тесное сотрудничество с прокуратурой.

