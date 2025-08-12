Более 15 тыс. молодых семей в РТ смогли улучшить жилищные условия благодаря госпрограммам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Три государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий для молодых семей, реализуется в Татарстане. Ими уже воспользовались более 15 тыс. семей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В Татарстане работает ряд механизмов, которые позволяют молодым семьям улучшить свои жилищные условия. Один из них – безвозмездные субсидии на условиях федерального софинансирования "Молодая семья". Ежегодно мы вовлекаем в программу свыше 60 семей. Они получают сертификаты от 600 тыс. до 3,5 млн рублей в зависимости от количества детей. По условиям семья должна быть полной, при этом наличие детей необязательно. Это весьма хорошая поддержка. С 2006 года этой программой воспользовались более 8 тыс. семей», – отметил министр.

Второй механизм – льготная ипотека от Госжилфонда Татарстана «Молодая семья». Для участия в ней неважно, в какой сфере работает молодой человек. Главное – соблюдение условий социальной ипотеки, добавил Садыков.

«Новое жилье по этой программе получили более 4 тыс. семей. Это говорит об актуальности конкурса», – подчеркнул он.

Еще одна программа – беспроцентная возвратная рассрочка в рамках закона Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». Она позволяет получить субсидию до 60% от стоимости жилья, которую предстоит затем выплачивать равными долями на протяжении 15 лет.

«Эта программа особенно активно реализуется в Набережных Челнах. В 2024 году такую беспроцентную рассрочку получили 16 молодых семей. А всего с 1999 года ей воспользовались более 4 тыс. семей и улучшили свои жилищные условия», – рассказал министр.

Создание возможностей, чтобы молодые люди могли улучшить свои жилищные условия, соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».