Более 1,5 тыс. детекторов мониторинга транспортных потоков установили на дорогах РТ

В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжается развитие интеллектуальных транспортных систем и адаптивного управления дорожным движением. Всего на дорогах республики установлено более 1,5 тыс. детекторов мониторинга транспортных потоков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Татарстан с 2020 года участвует в реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, направленных на автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях с населением более 300 тыс. человек», – говорится в сообщении.

Так, в 2020–2024 годы в Казанской и Набережночелнинской агломерациях в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» создана автоматизированная информационная система «Единая платформа управления транспортной системой». На дорогах установили более 500 детекторов мониторинга транспортных потоков и 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сегодня эта система представляет собой сеть более чем из тысячи стационарных, передвижных и мобильных комплексов. Оборудование размещается в местах концентрации ДТП и в зонах повышенной интенсивности движения. В автоматическом режиме передаются данные в центр обработки информации Госавтоинспекции республики.

Кроме того, за последние четыре года были оборудованы два пункта автоматического весогабаритного контроля, 15 метеостанций и 15 табло переменной информации. Модернизировано 105 светофоров и установлено более 200 камер видеонаблюдения.

В прошлом году модернизированы 19 светофоров, в том числе 13 в Казани и шесть в Набережных Челнах. Смонтированы и настроены 19 дорожных контроллеров, 92 детектора учета интенсивности транспортного потока и 19 камер видеонаблюдения.

В Казани за последние десять лет уровень автомобилизации вырос на 33%, уровень загруженности улично-дорожной сети – с 25% до 55%. При этом после внедрения автоматизированной системы управления дорожным движением среднее время проезда по магистральным дорогам сократилось на 16%.