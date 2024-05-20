Более 15 тыс. детей отдохнут в казанских лагерях в грядущем летнем сезоне

В течение летнего оздоровительного сезона более 15 тыс. детей отдохнут в девяти лагерях Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

«Всего будет функционировать девять детских лагерей, центр "Ял", "Новоюдино" и два спортивных лагеря. Традиционно мы обеспечиваем бесплатными путевками детей в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в лагере "Восток" в конце июля запланирована смена для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей с охватом 180 человек. Возможность бесплатно отдохнуть в загородных и пришкольных лагерях предоставлена всем детям участников специальной военной операции, поступило более 700 заявок», – рассказала спикер.

Путевки в центр «Ял» будут распределены между школами Казани. Их получат те ребята, кто ярко проявил себя в учебе, творчестве, спорте или общественной деятельности.

«Все программы летней кампании созданы в единой концепции. Ее цель – дать детям ориентир на саморазвитие, повышение коммуникативных навыков, развитие принципов толерантности и взаимоуважения», – добавила она.