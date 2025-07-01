Более 15 тыс. человек посетили активности СИБУРа на VK Fest

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Более 15 тыс. гостей посетили активности СИБУРа на VK Fest, который впервые прошел в Казани 29 июня. Об этом сообщила компания на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наши зоны посетили больше 15 тыс. человек, мы раздали более 10 тыс. единиц мерча. А наш огромный воздушный шар с [Дмитрием Ивановичем] Менделеевым стал настоящим символом этого дня — его видела вся Казань!» — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Компания, выступившая партнером масштабного опен-эйра, создала для гостей несколько зон с активностями, а при посещении восьми из них можно было получить брендированные призы. Например, эксклюзивные сумки-шоперы, павербанки, шейные платки, стикеры на телефоны и др.

Гостям понравилась зона ручных игр, где можно было сплести именные браслеты из полимерных бусин. В карьерной зоне рекрутеры проводили собеседования, а после его прохождения соискателей угощали мороженым с необычными вкусами. За экологичность на площадке отвечал велошредер: участник крутил педали, тем самым перемалывая пластиковые крышечки в крошку, из которой потом делали уникальные брелоки. В автомате-хватайке взрослые и дети испытывали удачу и выигрывали подарки. Помимо этого, на площадке присутствовал большой мультимедийный корнер, на котором транслировались видеоролики, рассказывающие о пользе полимеров в повседневной жизни.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В бренд-зоне компании устроили часовую фотосессию со стендап-комиком Евгением Чебатковым, а самые яркие кадры получались из корзины воздушного шара с портретом родоначальника русской химии Дмитрия Менделеева.

Всего первый VK Fest в Казани собрали 20 тыс. зрителей, для которых выступали рэпер Баста, группы ZOLOTO, «Три дня дождя» и «Комната культуры». Билеты были распроданы за два дня до события, сообщается на официальной странице опен-эйра в соцсети «Вконтакте».