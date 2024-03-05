«Более 1,5 тыс. часов»: В РФ «длина» рабочего дня достигла рекордных показателей

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В РФ средняя продолжительность рабочего дня в 2023 году составила 7,17 часа – это рекордный показатель за последние 19 лет, пишет РБК.

По данным Росстата, в прошлом году фактическая длительность рабочего дня увеличилась на 4 минуты (+0,9%) в среднем. Причем каждый среднестатистический сотрудник отработал в 2023-м на 17,3 часа больше, чем в 2022 году. В общей же сложности россияне «посвятили работе» 1,77 тыс. часов в год. Для сравнения: в 2019 году рабочий день россиянина был около 7,15 часа в день и 1,76 тыс. часов год.

В Минтруда сказали, что рабочий день увеличился из-за высокой загрузки производств, а также из-за минимизации производственных простоев. На продолжительность рабочего дня повлияло и то, что ряд сотрудников перешли с неполного рабочего дня на полный.

Самые длинные рабочие дни в 2023 году оказались в сфере рыболовства и рыбоводства (8,21 часа), в сфере административной деятельности и оказания сопутствующих услуг (7,61 часа), а также в сфере добычи металлических руд (7,6 часа). Самые же короткие рабочие дни выявили у сотрудников космического и воздушного транспорта (6,14 часа), в сфере добычи угля (6,56 часа), а также нефти и газа (6,86 часа). Еще меньше рабочий день длился в сфере образования (6,8 часа), общепита и гостиниц (6,92 часа), а на производстве авто, прицепов и полуприцепов он продлился 6,94 часа.